Россия хочет реанимировать "план Штайнмайера" для Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля для проведения новой встречи лидеров нормандского формата. Об этом сообщает российское издание РБК.
Основным условием в России считают разведение сил и средств от линии разграничения.
Другим условием является фиксация на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.) по введению особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.
Также Лавров заявил, что в России ждут "подтверждения приверженности" минским соглашениям со стороны нового правительства Украины.
"Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу", - считает глава МИД РФ.
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