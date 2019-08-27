Россия хочет реанимировать "план Штайнмайера" для Донбасса

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля для проведения новой встречи лидеров нормандского формата. Об этом сообщает российское издание РБК.

Основным условием в России считают разведение сил и средств от линии разграничения.

Другим условием является фиксация на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.) по введению особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.

Также Лавров заявил, что в России ждут "подтверждения приверженности" минским соглашениям со стороны нового правительства Украины.

"Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу", - считает глава МИД РФ.

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