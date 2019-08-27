Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россия хочет реанимировать "план Штайнмайера" для Донбасса

Россия хочет реанимировать "план Штайнмайера" для Донбасса - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
27.08.2019, 08:52

Страна-оккупант требует разведения сил вдоль линии разграничения в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера" об особом статусе захваченного Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля для проведения новой встречи лидеров нормандского формата. Об этом сообщает российское издание РБК.

Основным условием в России считают разведение сил и средств от линии разграничения.

Другим условием является фиксация на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.) по введению особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.

Также Лавров заявил, что в России ждут "подтверждения приверженности" минским соглашениям со стороны нового правительства Украины.

"Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу", - считает глава МИД РФ.

Читайте также: Минские договоренности: "безальтернативные", но не обязательные

Напишите нам
мид рф нормандский формат
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 