Кучма о нормандских переговорах: Оптимизма нет

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что на переговорах лидеров нормандской четверки Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу. Об этом Кучма сказал в кулуарах форума YES в Киеве, сообщает hromadske.

На вопрос журналиста о его ожиданиях от запланированной встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, Кучма сказал, что оптимизма у него нет.

"Оптимизма нет ни в коем случае. Главное – выдержать, я так понимаю. Один против трех! Те предложения, которые будут звучать, на мой взгляд, - они ни в коем случае сегодня Украине не нужны. Я имею в виду Донбасс", - сказал второй президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на федерализацию или вносить какие-либо изменения в Конституцию.

Журналист поинтересовался отношением Кучмы к озвученному олигархом Игорем Коломойским варианту, когда Украина отказывается от введения особого статуса для Донбасса, но выполняет все остальные пункты минских соглашений.

"Никаких изменений в Конституцию мы не должны вносить, никаких!" – сказал на это Кучма.

“Ніяких змін у Конституції ми не повинні робити. І ніякої конфедерації і федерації” — розпитали Леоніда Кучму, представника України у Тристоронній контактній групі в Мінську, про “нормандський формат” та де межа у переговорах з Росією pic.twitter.com/GcZ68AhoZP — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

27 августа в РФ назвали условия для проведения новой встречи лидеров нормандского формата. Одним из них является фиксация на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.) по введению особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах будет рассматриваться формула Штайнмайера и все пункты минских соглашений.