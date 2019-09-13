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Кучма о нормандских переговорах: Оптимизма нет

Кучма о нормандских переговорах: Оптимизма нет - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 14:25

"Те предложения, которые будут звучать, на мой взгляд, - они ни в коем случае сегодня Украине не нужны", - сказал Кучма

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что на переговорах лидеров нормандской четверки Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу. Об этом Кучма сказал в кулуарах форума YES в Киеве, сообщает hromadske.

На вопрос журналиста о его ожиданиях от запланированной встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, Кучма сказал, что оптимизма у него нет.

"Оптимизма нет ни в коем случае. Главное – выдержать, я так понимаю. Один против трех! Те предложения, которые будут звучать, на мой взгляд, - они ни в коем случае сегодня Украине не нужны. Я имею в виду Донбасс", - сказал второй президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на федерализацию или вносить какие-либо изменения в Конституцию.

Журналист поинтересовался отношением Кучмы к озвученному олигархом Игорем Коломойским варианту, когда Украина отказывается от введения особого статуса для Донбасса, но выполняет все остальные пункты минских соглашений.

"Никаких изменений в Конституцию мы не должны вносить, никаких!" – сказал на это Кучма.

27 августа в РФ назвали условия для проведения новой встречи лидеров нормандского формата. Одним из них является фиксация на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.) по введению особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах будет рассматриваться формула Штайнмайера и все пункты минских соглашений.

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Владимир Зеленский Донбасс нормандский формат леонид кучма
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