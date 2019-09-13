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Елисеев: Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера

Елисеев: Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера - Фото
Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 17:32

Экс-замглавы АП и участник переговоров в нормандском формате выступил с опровержением слов главы МИД Вадима Пристайко

Украина не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера, заявил  экс-замглавы АП Константин Елисеев в Twitter.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что еще требует согласия ВРУ (Верховной Рады Украины - ред.). РФ расставляет ловушки", - написал Елисеев.

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формула штайнмайера Константин Елисеев
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