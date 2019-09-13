Елисеев: Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера

Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера, заявил экс-замглавы АП Константин Елисеев в Twitter.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что еще требует согласия ВРУ (Верховной Рады Украины - ред.). РФ расставляет ловушки", - написал Елисеев.

Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено», Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 сентября 2019 г.

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