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Местные выборы могут пройти и на оккупированных территориях - МИД

Местные выборы могут пройти и на оккупированных территориях - МИД - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 15:30

Вадим Пристайко заявил, что Украина готова выполнять формулу Штайнмайера

Украина предлагает проведение одновременных местных выборов по всей территории, включая оккупированный Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы (пока это невозможно) одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях - ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

Также Пристайко заявил, что Украина намерена выполнять "формулу Штайнмайера", поскольку ее согласовал еще пятый президент Петр Порошенко. Сейчас, по словам главы МИД, обсуждается форма выполнения. Он добавил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Формула Штайнмайера заключается в том, что законы об особом статусе Донбасса должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ.

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