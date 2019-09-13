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Зеленский о возврате Крыма из оккупации: Есть несколько идей

Зеленский о возврате Крыма из оккупации: Есть несколько идей - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
13.09.2019, 10:39

По словам президента, пока рано озвучивать идеи по возвращению Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано. Об этом он сказал сегодня на 16-й встрече Ялтинской стратегии.

"По поводу Крыма - самая сложная ситуация, я так думаю, у меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным, самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - отметил Зеленский.

По его словам, у него есть важные встречи. "Я ожидаю встречи с президентом США. Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами", - сказал он.

13 сентября сообщалось, что в Киеве в Мыстецком Арсенале продолжается 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

  • Ранее Зеленский сравнил санкции против России с налогом "для обеспечения порядка".
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Владимир Зеленский владимир путин Крым возврат
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