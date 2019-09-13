Видео трансляция форума YES: выступление президентов

В Киеве в Мыстецком Арсенале продолжается 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Как рассказали в пресс-службе YES, более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. LIGA.net будет транслировать самое интересное.
09.00 Відкриття (фільм та вітальне слово)
9:15 Спеціальний гість
9:30 Промова та сесія запитань-відповідей
10:15 Промова Керсті Кальюлайд, Президент Естонії
11:45 Щастя та виклики сьогодення - очима Історика, Психолога, Митця
12:45 Робочий обід
13:30 Спеціальна дискусія
14:15 Нові виклики ХХІ століття
15:15 Без верховенства права не існує якісної влади та щастя людей
16:15 Погляд з Близького Сходу
16:45 Бізнес та ринкова економіка – рушії досягнення щастя?
18:15 Щастя як ціль держави – найкращий досвід, інновації, вимірювання – включно з презентацією Всесвітнього опитування на тему щастя та урядування
19:15 Робоча вечеря
20:00 Cпеціальний гість
20:25 Комік у політиці – Рейк’явік як прецедент для України?
21:30 Бій за енергетичну незалежність України
21:30 Зміна клімату: виклики та можливості для України
21:30 Наука про щастя - що вона говорить нам про державну політику?
21:30 Голокост та ГУЛАГ: темні сторони людства
21:30 Україна та Росія
21:30 Майбутнє Європи