Видео трансляция форума YES: выступление президентов

В Киеве в Мыстецком Арсенале продолжается 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Как рассказали в пресс-службе YES, более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. LIGA.net будет транслировать самое интересное.

Программа на 13 число:

09.00 Відкриття (фільм та вітальне слово)

9:15 Спеціальний гість

9:30 Промова та сесія запитань-відповідей

10:15 Промова Керсті Кальюлайд, Президент Естонії

11:45 Щастя та виклики сьогодення - очима Історика, Психолога, Митця

12:45 Робочий обід

13:30 Спеціальна дискусія

14:15 Нові виклики ХХІ століття

15:15 Без верховенства права не існує якісної влади та щастя людей

16:15 Погляд з Близького Сходу

16:45 Бізнес та ринкова економіка – рушії досягнення щастя?

18:15 Щастя як ціль держави – найкращий досвід, інновації, вимірювання – включно з презентацією Всесвітнього опитування на тему щастя та урядування

19:15 Робоча вечеря

20:00 Cпеціальний гість

20:25 Комік у політиці – Рейк’явік як прецедент для України?

21:30 Бій за енергетичну незалежність України

21:30 Зміна клімату: виклики та можливості для України

21:30 Наука про щастя - що вона говорить нам про державну політику?

21:30 Голокост та ГУЛАГ: темні сторони людства

21:30 Україна та Росія

21:30 Майбутнє Європи