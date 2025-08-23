ВСУ: Возле Покровска Россия сосредоточила орду, которой хватит для взятия страны Европы

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия собрала на Покровском направлении орду, которая по численности способна захватить небольшую европейскую страну. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, на этом направлении интенсивность боевых действий не снижается.

"Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных – я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 000 человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", – отметил он.

Кроме того, на Лиманском направлении интенсивность боев увеличилась втрое. По словам Трегубова, если раньше речь шла о 10 боестолкновениях в сутки, то сейчас их насчитывается около 30.

"Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для просачивания, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось", – сообщил военный.

На Новопавловском направлении россияне также не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область. Силы обороны, несмотря на определенные успехи на фронте, в основном находятся в обороне.

"Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть. Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются", – отметил Трегубов.