Сырский: На Покровском направлении ВСУ зачистили шесть населенных пунктов

Главная задача сейчас – реагировать на изменения российской тактики, но максимально сохранить жизни военных

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

На Покровском направлении, которое является одним из самых тяжелых участков фронта, военные зачистили шесть населенных пунктов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после выезда на этот участок фронта.

"Несмотря на численное превосходство противника, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских оккупантов", – отметил он.

Главком заслушал доклады по оперативной обстановке, проблемных вопросах и потребностях подразделений и соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны.

"Ключевая задача – эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизни защитников Украины", – подчеркнул Сырский.

Он также отметил результативную работу новосозданных корпусов в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Донецк" и поблагодарил за "самоотверженность в обороне украинской Донецкой области".