Российская армия применяет в Покровске тактику "тысячи порезов" – Сырский

Основная цель России – охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски", пояснил Сырский

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Российская армия применяет на Покровском направлении тактику "тысячи порезов". Речь идет о наступлении на широком фронте малых штурмовых групп, рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

По словам Сырского, такое наступление имело определенный успех, когда россияне продвинулись до 10-12 км до нескольких украинских населенных пунктов и внезапно там появились.

Одной из причин главнокомандующий называет особенности местности.

"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек – участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", – пояснил он.

Второй причиной является отсутствие сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся.

"После того как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага изменился на отчаяние", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий подтвердил, что логистическое обеспечение группировки сил в Покровске пока продолжается, хотя россияне стремятся его перерезать.

Основная цель противника – охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски".

"Главная задача этих действий на северном направлении – перерезать нашу логистику. И вот собственно, там наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад – это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР", – отметил Сырский.