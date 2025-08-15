ВСУ добились успеха на Покровском направлении, оборона будет усилена – Зеленский

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Силы обороны добились успехов на Покровском направлении в Донецкой области, где несколько дней назад обострилась ситуация. Принято решение об усилении всех направлений в Донецкой области. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки главнокомандующего.

"Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Достигаем успехов", – написал он.

Он добавил, что на направлении Доброполья эффективно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.

"Сегодня принято решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", – сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные потери, "пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске".

"Мы понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", – заявил Зеленский.