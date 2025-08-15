ВСУ добились успеха на Покровском направлении, оборона будет усилена – Зеленский
Силы обороны добились успехов на Покровском направлении в Донецкой области, где несколько дней назад обострилась ситуация. Принято решение об усилении всех направлений в Донецкой области. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки главнокомандующего.
"Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Достигаем успехов", – написал он.
Он добавил, что на направлении Доброполья эффективно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.
"Сегодня принято решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", – сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные потери, "пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске".
"Мы понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", – заявил Зеленский.
- 11 августа проект DeepState сообщил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" подчеркнули, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются проникать небольшими группами через первую линию украинской обороны. Однако речь не идет о контроле над территорией.
- 12 августа первый корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генеральный штаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
