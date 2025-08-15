ЗСУ мали успіх на Покровському напрямку, оборона на Донеччині буде зміцнена – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку в Донецькій області, де декілька днів тому загострилася ситуація. Ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами Ставки головнокомандувача.

"Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись і збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи", – написав він.

Він додав, що на напрямку Добропілля результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

"Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".

"Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", – заявив Зеленський.