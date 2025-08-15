ЗСУ мали успіх на Покровському напрямку, оборона на Донеччині буде зміцнена – Зеленський
Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку в Донецькій області, де декілька днів тому загострилася ситуація. Ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами Ставки головнокомандувача.
"Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись і збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи", – написав він.
Він додав, що на напрямку Добропілля результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.
"Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", – повідомив президент.
Зеленський наголосив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".
"Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", – заявив Зеленський.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
