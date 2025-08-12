Добропільський та Покровський напрямки: резервні підрозділи вже мають перші успіхи

Російські диверсанти проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр, деякі з груп вже знищені

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування окупантів на Добропільському та Покровському напрямках, резервні підрозділи вже мають перші успіхи. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські підрозділи ведуть оборонні бої проти російських сил, що переважають. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 000 особового складу.

Щоб проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало. Попри втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними й малими піхотними групами через оборонні порядки ЗСУ.

В Генштабі розповіли, що декілька нечисленних груп противника, обійшовши українські позиції, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення.

Рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили й засоби. Сплановано заходи для блокування груп окупантів у визначеному районі.

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", – йдеться у повідомленні.

Мапа: DeepState