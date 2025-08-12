Добропольское и Покровское направления: резервные подразделения уже имеют первые успехи

Российские диверсанты проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр, некоторые из групп уже уничтожены

Украинский пограничник (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях, резервные подразделения уже имеют первые успехи. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские подразделения ведут оборонительные бои против российских сил, которые преобладают. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 000 человек личного состава.

Чтобы проникнуть в глубину украинской обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через оборонительные порядки ВСУ.

В Генштабе рассказали, что несколько немногочисленных групп противника, обойдя украинские позиции, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец.

Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайно проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения.

Решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп оккупантов в определенном районе.

"Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен", — говорится в сообщении.

Карта: DeepState