"По решению Сырского". В Генштабе сообщили о выделении дополнительных сил под Покровск
На Покровское направление были выделены дополнительные войска и ресурсы для противодействия диверсантам РФ согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Андрей Ковалев в комментарии Укрінформу.
"Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны", – рассказал военный.
По его словам, захватчики используют преимущество в численности, и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций Сил обороны.
"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", – рассказал Ковалев.
Предварительно, на этом направлении украинские защитники ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 беспилотник, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повредили одну пушку и два мотоцикла россиян (Укрінформ не указывает за какое время, но, вероятно, речь идет о 12 августа. – Ред.).
- 11 августа OSINT-проект Deepstae заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" отметили, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении.
