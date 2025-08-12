"По решению Сырского". В Генштабе сообщили о выделении дополнительных сил под Покровск

Защитники будут выявлять и уничтожать ДРГ россиян, которые проникают за линию обороны, пояснил спикер командования

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

На Покровское направление были выделены дополнительные войска и ресурсы для противодействия диверсантам РФ согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Андрей Ковалев в комментарии Укрінформу.

"Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны", – рассказал военный.

По его словам, захватчики используют преимущество в численности, и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций Сил обороны.

"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", – рассказал Ковалев.

Предварительно, на этом направлении украинские защитники ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 беспилотник, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повредили одну пушку и два мотоцикла россиян (Укрінформ не указывает за какое время, но, вероятно, речь идет о 12 августа. – Ред.).