"Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении

В "Азове" заявили, что обстановка на Покровском направлении остается сложной и динамичной

Бойцы "Азова" (Фото: facebook.com/azov.media)

Несколько дней назад 1-й корпус Нацгвардии "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике", – сообщили в корпусе.

Отмечается, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

Ранее OSINT-проект Deepstate зафиксировал продвижение оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области.

По данным их карты, это продвижение оккупантов составило около 9 километров.

"После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил обороны. С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск", – сообщали в Deepstate.

11 августа оперативно-стратегическое командование войск "Днепр" (бывшее "Хортица") сообщило, что на Добропольском и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроль над территорией речь не идет.