Генштаб опроверг информацию об окружении Сил обороны в Покровске
Информация об окружении некоторых подразделений Сил обороны в Покровске Донецкой области не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.
"Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района. В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
По данным военных, россияне проводят наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляют попытки перерезать логистику Сил обороны. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет.
Командование ВСУ приняло надлежащие меры для усиления "устойчивости нашей обороны на этом направлении", добавили в Генштабе.
- 25 июля президент сообщал, что российские диверсанты до семи раз заходили в Покровск, но они уничтожаются. Враг не продвигается на этом направлении.
- О тактике "тотального просачивания" россиян под Покровском 2 августа сообщил Сырский. Однако для уничтожения вражеских ДРГ активно используются противодиверсионные резервы.
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