Генштаб опроверг информацию об окружении Сил обороны в Покровске

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Информация об окружении некоторых подразделений Сил обороны в Покровске Донецкой области не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

"Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района. В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

По данным военных, россияне проводят наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляют попытки перерезать логистику Сил обороны. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет.

Командование ВСУ приняло надлежащие меры для усиления "устойчивости нашей обороны на этом направлении", добавили в Генштабе.

Карта: DeepState