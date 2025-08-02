Сырский: ДРГ россиян используют тактику "тотального просачивания" в Покровске

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россияне используют тактику "тотального просачивания" и пытаются так зайти, в частности, в Покровск. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются", – отметил Сырский.

Он рассказал, что для эффективного противодействия ДРГ были созданы и применяются противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение групп противника

По его словам, самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Россияне наращивают усилия для захвата ключевых агломераций, ищут уязвимые места в обороне, ведут активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

Во время рабочей поездки в Донецкую область главком обсудил с командирами подразделений вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей.

Такая работа уже ведется, но, как отметил Сырский, должна быть более активной, широкой и комплексной.