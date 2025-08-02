Сырский: ДРГ россиян используют тактику "тотального просачивания" в Покровске
Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россияне используют тактику "тотального просачивания" и пытаются так зайти, в частности, в Покровск. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются", – отметил Сырский.

Он рассказал, что для эффективного противодействия ДРГ были созданы и применяются противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение групп противника

По его словам, самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Россияне наращивают усилия для захвата ключевых агломераций, ищут уязвимые места в обороне, ведут активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

Во время рабочей поездки в Донецкую область главком обсудил с командирами подразделений вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей.

Такая работа уже ведется, но, как отметил Сырский, должна быть более активной, широкой и комплексной.

  • 25 июля президент сообщал, что российские диверсанты до семи раз заходили в Покровск, но они уничтожаются. Враг не продвигается на этом направлении.
  • 31 июля военные опровергли заявления россиян о якобы захвате Часового Яра. По их словам, враг в последние дни в светлое время суток осуществлял демонстративные действия в разных локациях населенного пункта, но контроля не получил.
  • В тот же день Силы обороны Юга опровергли заявления РФ о якобы оккупации населенного пункта Каменское Запорожской области. Однако ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.
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