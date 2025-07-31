ВСУ опровергли захват Часового Яра: какая ситуация в городе, карта

Россияне не контролируют город полностью, подтверждают и военные, и аналитики

Часов Яр с дрона (Фото: 24 ОМБр)

ВСУ опровергли заявление россиян о якобы полной оккупации города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Виктор Трегубов, передает СтратКом, а также написал 11-й армейский корпус.

Утром 31 июля Министерство обороны РФ заявило о якобы захвате Часового Яра. Спикер "Хортицы в ответ заметил: "Это просто очередной российский вброс на ровном месте"

Между тем 11 корпус также подтверждает, что Часов Яр не оккупирован.

"Несмотря на российские информационные манипуляции, Часов Яр остается под контролем 11-го армейского корпуса, в частности, 24 отдельной механизированной бригады, которая продолжает удерживать город, несмотря на постоянные попытки противника продвинуться", – говорится в заявлении военных.

Они так описывают ситуацию в городе за последнее время: "В течение трех дней – 27, 28 и 29 июля – противник в светлое время суток, рискуя собственной жизнью ради обещанного отпуска, осуществлял демонстративные действия в различных локациях населенного пункта Часов Яр. По имеющейся информации, именно такой вид поощрения – краткосрочный отпуск – предлагается российским военным за участие в подобных "акциях".

Так, оккупанты устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который физически уже длительное время не находится под контролем украинских защитников, а также на временно подконтрольной захватчикам территории района Северный, рассказали в 11 корпусе.

Вышеупомянутые российские флаги на одной из локаций в Часовом Яру (Фото: Telegram 11 армейского корупуса)

"Перед установлением своей тряпки в районе Шевченко враг наносил артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Такие "перформансы" российских солдат проводились под видеосъемку и, вероятно, являются элементом внутренней пропаганды", – добавили военные.

По их данным, 30 июля, с 5 по 9 часов утра, захватчики попытались штурмовать позиции защитников двумя группами по шесть военнослужащих, а уже днем привлекли две бронемашины, чтобы поддержать эти атаки.

Однако, добавляют защитники, эта попытка потерпела неудачу – и штурмовую группу, в состав которой входило по меньшей мере три женщины, остановили на восточных окраинах Часового Яра в районе Северный.

"Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", – подытожили в 11 корпусе.

Главная цель России – полная оккупация Донетчины, объясняли LIGA.net в июне военные эксперты. "Они хотят полностью контролировать Донецкую область, поэтому продолжается активное давление на восточном фронте – это Торецк, Покровск, Часов Яр, Константиновка", – отмечал аналитик Алексей Гетьман.

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Заявление Минобороны РФ опровергает и украинский аналитический проект Deepstate.

"Враг не оккупировал Часов Яр, а лишь провел очередную акцию "флаговтыкания" в тылу Сил Обороны. Сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2, но кацапы не имеют контроля над городом и над теми местами, где это делали", – говорится в публикации исследователей.

По их данным, в течение последних двух месяцев оккупанты лишь "сумели буквально немного" продвинуться с северо-востока и востока к микрорайону Шевченко.

"Остальные события это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаготыкеров" уже мертвы, ведь это акция в один конец... О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24 ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", – отметили в Deepstate.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate