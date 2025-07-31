ЗСУ спростували захоплення Часового Яру: яка ситуація в місті, мапа

Часів Яр з дрону (Фото: 24 ОМБр)

Заява росіян про нібито повну окупацію Часового Яру у Донецькій області не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає СтратКом, а також написав 11-й армійський корпус.

Уранці 31 липня Міністерство оборони РФ заявило про буцімто захоплення Часового Яру. Речник "Хортиці" у відповідь зауважив: "Це просто черговий російський вкид на рівному місці".

Тим часом 11 корпус також підтверджує, що Часів Яр не окуповано.

"Попри російські інформаційні маніпуляції, Часів Яр залишається під контролем 11-го армійського корпусу, зокрема, 24 окремої механізованої бригади, яка продовжує утримувати місто попри постійні спроби противника просунутися", – йдеться у заяві військових.

Вони так описують ситуацію в місті за останній час: "Протягом трьох днів – 27, 28 та 29 липня – противник у світлий час доби, ризикуючи власним життям заради обіцяної відпустки, здійснював демонстративні дії в різних локаціях населеного пункту Часів Яр. За наявною інформацією, саме такий вид заохочення – короткострокова відпустка – пропонується російським військовим за участь у подібних "акціях".

Так, окупанти встановлювали триколори у районі вогнетривкого комбінату, що фізично вже тривалий час не перебуває під контролем українських захисників, а також на тимчасово підконтрольній загарбникам території району Північний, розповіли в 11 корпусі.

Вищезгадані російські прапори на одній з локацій у Часовому Яру (Фото: Telegram 11 армійського корупусу)

"Перед встановленням своєї ганчірки в районі Шевченка ворог завдавав артилерійських ударів по позиціях Сил оборони. Такі "перформанси" російських солдатів проводилися під відеозйомку та, ймовірно, є елементом внутрішньої пропаганди", – додали військові.

За їх даними, 30 липня, з 5 до 9 години ранку, загарбники спробували штурмувати позиції захисників двома групами по шість військовослужбовців, а вже вдень залучили дві бронемашини, аби підтримати ці атаки.

Проте, додають захисники, ця спроба зазнала невдачі – і штурмову групу, до складу якої входило щонайменше троє жінок, зупинили на східних околицях Часового Яру у районі Північний.

"Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", – підсумували в 11 корпусі.

Головна ціль Росії – повна окупація Донеччини, пояснювали LIGA.net у червні воєнні експерти. "Вони хочуть повністю контролювати Донецьку область, тому продовжується активний тиск на східному фронті – це Торецьк, Покровськ, Часів Яр, Костянтинівка", – зазначав аналітик Олексій Гетьман.

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Заяву Міноборони РФ спростовує й український аналітичний проєкт Deepstate.

"Ворог не окупував Часів Яр, а лише провів чергову акцію "флаговтику" в тилу Сил оборони. Сьогодні з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех №2, але кацапи не мають контролю над містом і над тими місцями, де це робили", – йдеться у публікації дослідників.

За їх даними, впродовж останніх двох місяців окупанти лише "зуміли буквально трохи" просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченка.

"Решта подій – це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами й підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець... Контроль Сил оборони над містом підтверджують як офіцери оперативно-тактично рівня, так і прості бійці 24 ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста", – наголосили в Deepstate.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate