Сили оборони півдня: Росія не захопила Кам'янське, на околицях є українські позиції

За словами військових, на північній і північно-східній околицях Кам'янського є українські позиції

Українські військові (Фото: Сили оборони півдня)

Інформація про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами не відповідає дійсності. Про це повідомили Сили оборони півдня.

За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

"На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення", – зазначили військові.

Аналітична спільнота DeepState 31 липня повідомила, що російські війська нібито окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов також спростував інформацію щодо нібито повного захоплення міста Часів Яр, розташованого в Бахмутському районі Донецької області.

"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", – зазначив військовий.