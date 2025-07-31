Сили оборони півдня: Росія не захопила Кам'янське, на околицях є українські позиції
Інформація про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами не відповідає дійсності. Про це повідомили Сили оборони півдня.
За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.
"На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення", – зазначили військові.
Аналітична спільнота DeepState 31 липня повідомила, що російські війська нібито окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов також спростував інформацію щодо нібито повного захоплення міста Часів Яр, розташованого в Бахмутському районі Донецької області.
"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", – зазначив військовий.
- 17 липня речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив LIGA.net, що українські сили знищують ті малі групи росіян, які заходять до Кам'янського.
- Зовнішня розвідка повідомила, що на початок липня 2025 року до ведення бойових дій проти України Росія залучила 700 000 військових.
- 30 липня міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що наразі немає ознак, що літній наступ росіян завершується, водночас лінія фронту стабілізована.
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