Росія каже – "взяла" Кам’янське, звідки можна бити по Запоріжжю. ЗСУ пояснили, як насправді

Українські сили знищують ті малі групи росіян, які заходять до Кам'янського. Про втрату населеного пункту говорити зарано, наголосили у ЗСУ

РСЗВ окупантів в Україні (Фото: EPA)

Російські малі штурмові групи періодично заходять до села Кам’янське Васильківського району Запорізької області, проте знищуються українською артилерією і дронами. Про це LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, коментуючи повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення населеного пункту.

За словами Волошина, у Кам'янському росіяни знищили "фактично все, що можна", тому наразі там немає місць, де можна було б утримуватись – ані російським силам, ані українським. Саме тому підрозділам Збройних Сил України довелось відійти на фланги, в бік села.

"Росіяни не можуть зайти в це село і втриматися. Там немає жодного вцілілого будинку, жодної вцілілої стіни, жодних укріплень, жодних укриттів", – наголосив речник ЗСУ.

Він зазначив, що коли росіяни заходять у село – українські війська знищують їх.

"Тому говорити, що вони захопили щось, це наразі дуже поспішно. Вони заходять інколи малими групами піхоти, просочуються один-два чоловіки. Проте затриматися в цьому селі, утримати якусь позицію, щось будувати вони не можуть, тому що ми теж їх лупимо і лупимо – і артилерією, і дронами", – пояснив Волошин.

Він підтвердив: якщо буде окупація Кам’янського і якщо на цей плацдарм розмістити далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню, то ними можна буде "дістати" до обласного центру – є загроза південним і східним околицям Запоріжжя.

Але для цього росіяни мають не тільки закріпитись у Кам’янському, але і просунутись далі, адже на передову артилерію не стягують.

Кам’янське – важливий плацдарм, тому що є ризик артилерійських ударів звідти по Степногірську, а також звідти можна тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть до Оріхова.

Волошин наголосив, що українські сили утримували цей плацдарм, поки це було можливо, але зараз там просто ніде триматись. ЗСУ ведуть маневрену оборону.

"Ми, наприклад, відійшли, вони зайшли туди, ми їх знищили, вони там не можуть закріпитися. Це маневрена оборона, маневр вогнем, маневр підрозділом", – пояснив він.

Аналітична спільнота DeepState поки теж не фіксує повної окупації Кам'янського – населений пункт позначено як частково захоплений, а частково там – "сіра зона".

Від села до південних і східних околиць Запоріжжя – близько 28 км.

Мапа DeepState

Мапа DeepState