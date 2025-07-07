Червневий удар Росії по Запоріжжю із РСЗВ був першим щонайменше за півтора року – поліція

26 червня окупанти накрили один із районів Запоріжжя касетними боєприпасами із РСЗВ. Подібного не фіксували вже тривалий час

Наслідки обстрілу Запоріжжя касетними боєприпасами (Фото: Запорізька ОВА)

Півтора тижня тому, 26 червня, Росія вдарила по Запоріжжю з реактивної системи залпового вогню, і це був перший подібний обстріл за 2024 і 2025 роки. Це підтвердило Головне управління Нацполіції у Запорізькій області у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

Того дня окупанти завдали чотирьох ударів по обласному центру із РСЗВ, використовуючи снаряди касетного типу.

"Інших випадків застосування військовими РФ реактивних систем залпового вогню по території міста Запоріжжя протягом 2024-2025 років поліцейськими не зафіксовано", – йдеться у відповіді на запит.

Військовий експерт та засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний, коментуючи характер і цілі таких ударів, пояснив LIGA.net, що у росіян фактично немає високоточних боєприпасів до РСЗВ – лише вкрай обмежена кількість.

Здійснювані окупантами обстріли міст із РСЗВ не характерні для високоточних боєприпасів – вони використовують некеровані снаряди.

Для цього росіяни малюють квадрат площею приблизно 100 на 200 метрів і стріляють по цій ділянці, сподіваючись, що там будуть люди, машини, будівлі.

"У них стоїть саме така задача: завдати удар по цивільному населенню <…> Вони влучають "приблизно і будинок". Суто терористичний удар", – наголосив експерт.

Коментуючи те, що на фронті росіяни більше не б’ють по "квадратах", економлячи боєприпаси, Нарожний зазначив, що слід розмежовувати тактику окупантів на полі бою й атаки на цивільних.

Він погодився, що масштаби обстрілів із РСЗВ на початку повномасштабного вторгнення і зараз разюче відрізняються. Проте якщо росіяни бачать скупчення особового складу, техніки – вони не жалкують для цього боєприпасів, і вони у них є. Держава-агресорка виробляє їх як сама, так і отримує від Північної Кореї.