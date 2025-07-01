Росія атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки та підприємство – фото

Наслідки атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У ніч проти 1 липня російські війська завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки сталося займання на підприємстві, а також пошкоджені приватні будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами голови ОВА, російські війська завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", – написав Федоров.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування дронів. Загроза була як для Запоріжжя, так і для області.

Також цієї ночі була загроза застосування авіаційних засобів ураження.