Запорізька ОВА підтвердила удари по обласному центру з реактивної артилерії

У ніч проти 25 червня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Наразі підтверджено, що окупанти били з РСЗВ

Фото: Запорізька ОВА

Минулої ночі, з 24 на 25 червня російська армія завдала по Запоріжжю ударів з реактивної системи залпового вогню. Зранку 26 червня це підтвердила Запорізька обласна військова адміністрація.

"13 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне", – йдеться у зведенні про обстріли протягом доби.

Поліція вже теж повідомляла про удар з РСЗВ по Запоріжжю – поранення тоді отримали двоє чоловіків 32 і 39 років. Посікло приватні будинки.

Одразу після обстрілу правоохоронці й місцева влада не писали, з чого саме бив ворог. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв лише про ракетні удари, без конкретики.

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі на місто.

ДОВІДКА. Росія має на озброєнні такі системи РСЗВ як "Смерч", "Ураган", "Торнадо" (у різних модифікаціях).



Максимальна дальність стрільби РСЗВ "Ураган" становить 35 км. Далекобійність "Граду" – близько 20 км. "Торнадо-Г" може стріляти приблизно на 40 км, а "Торнадо-С" (індекс С – від "Смерч") – до 120 км. Але з новими типами боєприпасів – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" може використовувати різні реактивні боєприпаси, дальність стрільби варіюється від 20 до 70 км.



Росія Росія має на озброєнні такі системи РСЗВ як "Смерч", "Ураган", "Торнадо" (у різних модифікаціях).Максимальна дальність стрільби РСЗВ "Ураган" становить 35 км. Далекобійність "Граду" – близько 20 км. "Торнадо-Г" може стріляти приблизно на 40 км, а "Торнадо-С" (індекс С – від "Смерч") – до 120 км. Але з новими типами боєприпасів – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" може використовувати різні реактивні боєприпаси, дальність стрільби варіюється від 20 до 70 км.Росія і раніше била по Запоріжжю з реактивної артилерії, але останнім часом цього не спостерігалось.