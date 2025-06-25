Росія завдала чотирьох ракетних ударів по Запоріжжю: є постраждалі – відео

Росія завдала чотирьох ракетних ударів по Запоріжжю: є постраждалі – відеодоповнено
У ніч проти 25 червня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю, поранивши двох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
В 01:05 він повідомив про вибухи. Згодом стало відомо, що загалом було чотири ракетні удари.
Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору – там пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки.
Дістали поранень двоє чоловіків 31 та 35 років. Одного із постраждалих ушпиталено в стані середньої тяжкості.
За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі на місто. Водночас паралельно тривала і дронова атака на Запоріжжя та інші регіони.
ДОПОВНЕНО О 07:36. Дев'ять приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю, повідомив Федоров і показав фото.
- Запоріжжя розташоване приблизно за 30 км від фронту, тому регулярно потерпає від російських ударів. Внаслідок атаки БпЛА 18 червня у місті було знищено відділення Нової пошти.
- Загалом тоді Росія вдарила по Запоріжжю 13 "шахедами". Постраждав бізнес – зруйновано велику кількість підприємств, складські приміщення, і все це не підлягає відновленню.