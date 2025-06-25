Росія завдала чотирьох ракетних ударів по Запоріжжю: є постраждалі – відео

Росія вчергове атакувала цивільні об'єкти і людей у Запоріжжі

Запоріжжя (Ілюстративний скриншот)

У ніч проти 25 червня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю, поранивши двох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В 01:05 він повідомив про вибухи. Згодом стало відомо, що загалом було чотири ракетні удари.

Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору – там пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки.

Дістали поранень двоє чоловіків 31 та 35 років. Одного із постраждалих ушпиталено в стані середньої тяжкості.

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі на місто. Водночас паралельно тривала і дронова атака на Запоріжжя та інші регіони.

ДОПОВНЕНО О 07:36. Дев'ять приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю, повідомив Федоров і показав фото.