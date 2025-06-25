Россия нанесла четыре ракетных удара по Запорожью: есть пострадавшие – видео

Россия в очередной раз атаковала гражданские объекты и людей в Запорожье

Запорожье (Иллюстративный скриншот)

В ночь на 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Запорожью, ранив двух человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В 01:05 он сообщил о взрывах. Впоследствии стало известно, что всего было четыре ракетных удара.

Враг атаковал город после полуночи. Попал по частному сектору – там повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели на город. В то же время параллельно продолжалась и дроновая атака на Запорожье и другие регионы.