Россия нанесла четыре ракетных удара по Запорожью: есть пострадавшие – видео
В ночь на 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Запорожью, ранив двух человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 01:05 он сообщил о взрывах. Впоследствии стало известно, что всего было четыре ракетных удара.
Враг атаковал город после полуночи. Попал по частному сектору – там повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели на город. В то же время параллельно продолжалась и дроновая атака на Запорожье и другие регионы.
- Запорожье находится примерно в 30 км от фронта, поэтому регулярно страдает от российских ударов. В результате атаки БпЛА 18 июня в городе было уничтожено отделение Нової пошти.
- В общей сложности тогда Россия ударила по Запорожью 13 "шахедами". Пострадал бизнес – разрушено большое количество предприятий, складские помещения, и все это не подлежит восстановлению.