Россия атаковала Запорожье. Повреждены дома и предприятие – фото

Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошел пожар на предприятии, а также повреждены частные дома, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По словам главы областной военной администрации, российские войска нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району.

"Повреждено предприятие. Там произошел пожар. Пострадали частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Федоров.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза существовала как для Запорожья, так и для области.

Также в эту ночь существовала угроза применения авиационных средств поражения.