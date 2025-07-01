Россия атаковала Запорожье. Повреждены дома и предприятие – фото
В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошел пожар на предприятии, а также повреждены частные дома, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По словам главы областной военной администрации, российские войска нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району.
"Повреждено предприятие. Там произошел пожар. Пострадали частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Федоров.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза существовала как для Запорожья, так и для области.
Также в эту ночь существовала угроза применения авиационных средств поражения.
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