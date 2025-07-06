Росія вдарила дронами по Запоріжжю: виникли пожежі, поранена жінка – фото

Росіяни 6 липня атакували "шахедами" Запоріжжя та Запорізький район

Наслідки атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські війська у ніч на 6 липня атакували Запоріжжя й область безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі, поранена жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Федоров зазначив, що росіяни атакували дронами Запоріжжя та Запорізький район.

Внаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. Сталося кілька пожеж.

Вранці Федоров уточнив, що російська війська атакували Запоріжжя та Запорізький район шістьома "шахедами".

"Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Зазнала поранень 89-річнажінка", – повідомив Федоров.