Росія вдарила дронами по Запоріжжю: виникли пожежі, поранена жінка – фото
Російські війська у ніч на 6 липня атакували Запоріжжя й область безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі, поранена жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Федоров зазначив, що росіяни атакували дронами Запоріжжя та Запорізький район.
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Внаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. Сталося кілька пожеж.
Вранці Федоров уточнив, що російська війська атакували Запоріжжя та Запорізький район шістьома "шахедами".
"Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Зазнала поранень 89-річнажінка", – повідомив Федоров.
- Запоріжжя розташоване приблизно за 30 км від фронту, тому регулярно потерпає від російських ударів. Унаслідок атаки БпЛА 18 червня у місті було знищено відділення Нової пошти.
- Загалом тоді Росія вдарила по Запоріжжю 13 "шахедами". Постраждав бізнес – зруйновано велику кількість підприємств, складські приміщення, все це не підлягає відновленню.
- У ніч проти 25 червня російська армія вперше за тривалий час завдала по Запоріжжю ударів з реактивної системи залпового вогню.