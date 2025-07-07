Июньский удар России по Запорожью из РСЗО был первым минимум за полтора года – полиция

26 июня оккупанты обстреляли один из районов Запорожья кассетными боеприпасами из РСЗО. Подобного не наблюдалось уже длительное время

Последствия обстрела Запорожья кассетными боеприпасами (Фото: Запорожская ОВА)

Полторы недели назад, 26 июня, Россия нанесла удар по Запорожью из реактивной системы залпового огня, и это был первый подобный обстрел за 2024 и 2025 годы. Это подтвердило Главное управление Национальной полиции в Запорожской области в ответ на информационный запрос LIGA.net.

В тот день оккупанты нанесли четыре удара по областному центру из РСЗО, используя снаряды кассетного типа.

"Других случаев применения российскими войсками реактивных систем залпового огня на территории города Запорожье в течение 2024-2025 годов полицией не зафиксировано", – сказано в ответе на запрос.

Военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный, комментируя характер и цели таких ударов, объяснил LIGA.net, что у россиян фактически нет высокоточных боеприпасов для РСЗО – лишь крайне ограниченное количество.

Обстрелы городов, совершаемые оккупантами из РСЗО, не характерны для высокоточных боеприпасов – они используют неуправляемые снаряды.

Для этого россияне рисуют квадрат площадью примерно 100 на 200 метров и обстреливают этот участок, надеясь, что там находятся люди, машины, здания.

"Именно такая задача стоит перед ними: нанести удар по гражданскому населению <…> Они попадают "примерно в дом". Это сугубо террористический удар", – подчеркнул эксперт.

Комментируя то, что на фронте россияне больше не бьют по "квадратам", экономя боеприпасы, Нарожный отметил, что следует различать тактику оккупантов на поле боя и атаки на мирных жителей.

Он согласился, что масштабы обстрелов из РСЗО в начале полномасштабного вторжения и сейчас существенно отличаются. Однако если россияне видят скопление личного состава, техники – они не жалеют для этого боеприпасов, и они у них есть. Государство-агрессор производит их как самостоятельно, так и получает от Северной Кореи.