Россия сбросила КАБы на Запорожье: есть раненые, разрушены семь частных домов – фото

Россия сбросила КАБы на Запорожье: есть раненые, разрушены семь частных домов – фотодополнено
Российские оккупационные войска утром 9 июня ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 10:27 глава ОВА предупредил об угрозе применения КАБов для Запорожья и области. Через 30 минут после этого Федоров сообщил о последствиях: в областном центре тяжело ранена 73-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Кроме того, в результате вражеского удара разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки – повреждены. Повреждена труба газоснабжения.
ДОПОЛНЕНО в 11:54. Федоров сообщил о еще одной пострадавшей женщине.
- В результате атаки 9 июня в Киеве поврежден офис, а в Ровно есть раненый гражданский. Польша поднимала истребители для безопасности.
- Всего в эту ночь Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, среди которых были ракеты и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей.