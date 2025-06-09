Россия сбросила КАБы на Запорожье: есть раненые, разрушены семь частных домов – фото

В результате российской атаки тяжело ранена 73-летняя женщина, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура

Последствия удара РФ по Запорожью (Фото: Иван Федоров/Telegram)

Российские оккупационные войска утром 9 июня ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 10:27 глава ОВА предупредил об угрозе применения КАБов для Запорожья и области. Через 30 минут после этого Федоров сообщил о последствиях: в областном центре тяжело ранена 73-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Кроме того, в результате вражеского удара разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки – повреждены. Повреждена труба газоснабжения.

ДОПОЛНЕНО в 11:54. Федоров сообщил о еще одной пострадавшей женщине.

Фото: Иван Федоров/Telegram