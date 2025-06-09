Росія скинула КАБи на Запоріжжя: є поранені, зруйновано сім приватних будинків – фото

Наслідки удару РФ по Запоріжжю (Фото: Іван Федоров/Telegram)

Російські окупаційні війська уранці 9 червня вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, унаслідок чого є постраждалі та руйнування. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 10:27 очільник ОВА попередив про загрозу застосування КАБів для Запоріжжя та області. За 30 хвилин після цього Федоров повідомив про наслідки: в обласному центрі важко поранено 73-річну жінку. Її госпіталізували.

Крім того, унаслідок ворожого удару зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.

ДОПОВНЕНО об 11:54. Федоров повідомив про ще одну поранену жінку.

Фото: Іван Федоров/Telegram