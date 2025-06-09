Росія скинула КАБи на Запоріжжя: є поранені, зруйновано сім приватних будинків – фото

Росія скинула КАБи на Запоріжжя: є поранені, зруйновано сім приватних будинків – фотодоповнено
Російські окупаційні війська уранці 9 червня вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, унаслідок чого є постраждалі та руйнування. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 10:27 очільник ОВА попередив про загрозу застосування КАБів для Запоріжжя та області. За 30 хвилин після цього Федоров повідомив про наслідки: в обласному центрі важко поранено 73-річну жінку. Її госпіталізували.
Крім того, унаслідок ворожого удару зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.
ДОПОВНЕНО об 11:54. Федоров повідомив про ще одну поранену жінку.
- Внаслідок атаки 9 червня в Києві пошкоджено офіс, а в Рівному є поранений цивільний. Польща підіймала винищувачі задля безпеки.
- Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких були ракети та дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей.