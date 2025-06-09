Польща підіймала винищувачі через атаку РФ. В Києві пошкоджено офіс, в Рівному є поранений

Винищувачі Польщі (Фото: x.com/DowOperSZ)

У ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема в Києві й Рівному є наслідки. Польща через російський обстріл підіймала в повітря винищувачі, повідомило Оперативне командування польських збройних сил.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль зазначив, що ніч в регіоні була важка та він перебував під потужним повітряним ударом. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – зазначив він.

У Києві пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі, повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на 02:27 в регіоні ще фіксувалися російські дрони.

Через "інтенсивний повітряний напад РФ" польська та союзна авіація підняли в небо чергові пари винищувачів. Також у стан найвищої готовності були приведені системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і вживаються для забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща. Оперативне командування Збройних сил перебуває у постійній готовності реагувати на будь-які загрози, що можуть порушити територіальну цілісність держави або безпеку її громадян", – зазначили у війську Польщі.