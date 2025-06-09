Польша поднимала истребители из-за атаки РФ. В Киеве поврежден офис, в Ровно есть раненый

Истребители Польши (Фото: x.com/DowOperSZ)

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами, в частности в Киеве и Ровно есть последствия. Польша из-за российских обстрелов поднимала в воздух истребители, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль отметил, что ночь в регионе была тяжелая и он находился под мощным воздушным ударом. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено.

"Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, уничтожившим большое количество вражеских целей. На месте работают представители Сил обороны и других служб", – отметил он.

В Киеве повреждено офисное здание в Дарницком районе, сообщил начальник столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко. По состоянию на 02:27 в регионе еще фиксировались российские дроны.

Из-за "интенсивного воздушного нападения РФ" польская и союзная авиация подняли в небо дежурные пары истребителей. Также в состояние максимально высокой готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются для обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша. Оперативное командование Вооруженных сил находится в постоянной готовности реагировать на любые угрозы, которые могут нарушить территориальную целостность государства или безопасность его граждан", – отметили в польском войске.