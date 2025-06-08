Россия атаковала противокорабельной ракетой и полусотней дронов: как отработала ПВО

Основными направлениями удара этой ночью были Харьковская и Донецкая области

Запуск ракеты Оникс (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 8 июня российские оккупационные войска атаковали Украину почти полусотней беспилотниками и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 40 дронов, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, россияне атаковали 49 ударными беспилотниками и имитаторами из Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска. Также враг запустил из Крыма противокорабельную ракету Оникс и две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Основными направлениями удара были Харьковская и Донецкая области.

По состоянию на 09:00 обезврежено 40 "шахедов" на востоке, юге, севере и в центре страны: 22 были сбиты, 18 – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание российских ракет и дронов в пяти локациях.