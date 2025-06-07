Россияне снова ударили по Харькову: есть погибший и пострадавшие
Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российские оккупанты снова атаковали Харьков – есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

17:33. Оккупанты снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.

17:55. Есть раненые из-за прилетов двух КАБов в Шевченковском районе.

17:57. В центральной части города погиб человек, есть несколько раненых из-за удара оккупантов.

ОБНОВЛЕНО в 18:32. "На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району", – написал Терехов.

  • В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и КАБы.
  • Из-за ударов погибли три гражданских. Среди 21 пострадавших есть полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
  • В общей сложности Россия атаковала Украину 206 дронами и девятью ракетами. 87 БпЛА и семь ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Читайте также
В Одесской области из-за российских атак поврежден храм в Овидиополе – фото
обстрелХарьковкаб