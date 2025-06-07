Россияне снова ударили по Харькову: есть погибший и пострадавшие
Российские оккупанты снова атаковали Харьков – есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
17:33. Оккупанты снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.
17:55. Есть раненые из-за прилетов двух КАБов в Шевченковском районе.
17:57. В центральной части города погиб человек, есть несколько раненых из-за удара оккупантов.
ОБНОВЛЕНО в 18:32. "На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району", – написал Терехов.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и КАБы.
- Из-за ударов погибли три гражданских. Среди 21 пострадавших есть полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
- В общей сложности Россия атаковала Украину 206 дронами и девятью ракетами. 87 БпЛА и семь ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны.