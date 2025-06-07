Россия ударила по Украине девятью ракетами и более чем 200 дронами, есть попадания – фото
В ночь на 7 июня Россия атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения, из которых 206 дронов и девять ракет. 87 дронов и семь ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны, сообщили в воздушных силах Украины.
Враг запускал дроны из направлений городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в оккупированном Крыму. Две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 были запущены из Воронежской области, шесть управляемых авиационных Х-59/69 – из самолетов над оккупированной Запорожской областью, а одна из "Искандер-К" – из Ростовской области.
По состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 174 средств воздушного нападения: сбиты 87 дронов, шесть ракет Х-59/69 и одна Искандер-К, еще 80 БпЛА были локационно утрачены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксированы попадания в 10 локациях, а падение обломков или сбитых ракет/дронов – в 7 локациях.
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