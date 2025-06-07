Росія вдарила по Україні дев'ятьма ракетами та понад 200 дронів, є влучання – фото
У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну 215 засобами повітряного нападу, з яких 206 дронів і дев'ять ракет. 87 дронів і сім ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони, повідомили в Повітряних силах України.
Ворог запускав дрони з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в окупованому Криму. Дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 були запущені з Воронезької області, шість керованих авіаційних Х-59/69 – з літаків над окупованою Запорізькою областю, а одна "Іскандер-К" – з Ростовської області.
Станом на 09:00 підтверджено знешкодження 174 засобів повітряного нападу: збито 87 дронів, шість ракет Х-59/69 та одну "Іскандер-К", ще 80 БпЛА були локаційно втрачені або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовані влучання у 10 локаціях, а падіння уламків або збитих ракет/дронів – у 7 локаціях.
- В ніч проти 7 червня Росія вдарила по Харкову понад 40 дронами, ракетами та КАБами – це "найпотужніша атака", повідомив Терехов. Є загиблі та понад 17 поранених.
- Ворог атакував Дніпро й Нікополь дронами та ракетами. Палали авто, пошкоджені будинки, є постраждалі.