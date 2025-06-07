Росія вдарила по Україні дев'ятьма ракетами та понад 200 дронів, є влучання – фото

Атака по Харкову (Фото: ДСНС)

У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну 215 засобами повітряного нападу, з яких 206 дронів і дев'ять ракет. 87 дронів і сім ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони, повідомили в Повітряних силах України.

Ворог запускав дрони з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в окупованому Криму. Дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 були запущені з Воронезької області, шість керованих авіаційних Х-59/69 – з літаків над окупованою Запорізькою областю, а одна "Іскандер-К" – з Ростовської області.

Станом на 09:00 підтверджено знешкодження 174 засобів повітряного нападу: збито 87 дронів, шість ракет Х-59/69 та одну "Іскандер-К", ще 80 БпЛА були локаційно втрачені або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовані влучання у 10 локаціях, а падіння уламків або збитих ракет/дронів – у 7 локаціях.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС