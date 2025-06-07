Росія атакувала Дніпро й Нікополь дронами та ракетами. Палали авто, пошкоджені будинки – фото
У ніч проти 7 червня Росія атакувала дронами та ракетами Дніпро, Павлоград і Нікопольський район в області. Є постраждалі та руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У регіоні сили протиповітряної оборони збили шість російських ракет та 27 дронів.
У Дніпрі внаслідок обстрілу постраждали жінки 45 та 88 років. Одна з них перебуває в лікарні. Пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, ще три побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна.
У Павлограді росіяни понівечили підприємство та багатоквартирні будинки. Загорілися автомобілі, дев'ять з них знищені, решту гасять надзвичайники. Люди не постраждали.
Вранці окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді FPV-дронами та важкою артилерією. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв, повідомив Лисак.
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