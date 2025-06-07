Росія атакувала Дніпро й Нікополь дронами та ракетами. Палали авто, пошкоджені будинки – фото

Над регіоном збили понад 20 дронів і кілька ракет

Атака по Дніпропетровській області (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 7 червня Росія атакувала дронами та ракетами Дніпро, Павлоград і Нікопольський район в області. Є постраждалі та руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У регіоні сили протиповітряної оборони збили шість російських ракет та 27 дронів.

У Дніпрі внаслідок обстрілу постраждали жінки 45 та 88 років. Одна з них перебуває в лікарні. Пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, ще три побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна.

Дніпро (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У Павлограді росіяни понівечили підприємство та багатоквартирні будинки. Загорілися автомобілі, дев'ять з них знищені, решту гасять надзвичайники. Люди не постраждали.

Вранці окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді FPV-дронами та важкою артилерією. У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв, повідомив Лисак.

Нікопольска громада (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Нікопольска громада (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)