Россия атаковала Днепр и Никополь дронами и ракетами. Пылали авто, повреждены дома – фото
В ночь на 7 июня Россия атаковала дронами и ракетами Днепр, Павлоград и Никопольский район в области. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В регионе силы противовоздушной обороны сбили шесть российских ракет и 27 дронов.
В Днепре в результате обстрела пострадали женщины 45 и 88 лет. Одна из них находится в больнице. Повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль, еще три побиты. В многоэтажках разбиты окна.
В Павлограде россияне изуродовали предприятие и многоквартирные дома. Загорелись автомобили, девять из них уничтожены, остальные тушат спасатели. Люди не пострадали.
Утром оккупанты ударили по Никополю и Марганецкой общине FPV-дронами и тяжелой артиллерией. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно обошлось без жертв, сообщил Лысак.
- В ночь на 7 июня Россия ударила по Харькову более 40 дронами, ракетами и КАБами – это "самая мощная атака", сообщил Терехов.
- В Луцке до двух возросло количество погибших в результате атаки 6 июня, поисково-спасательные работы завершены.