Россия атаковала Днепр и Никополь дронами и ракетами. Пылали авто, повреждены дома – фото

Над регионом сбили более 20 дронов и несколько ракет

Атака по Днепропетровской области (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В ночь на 7 июня Россия атаковала дронами и ракетами Днепр, Павлоград и Никопольский район в области. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В регионе силы противовоздушной обороны сбили шесть российских ракет и 27 дронов.

В Днепре в результате обстрела пострадали женщины 45 и 88 лет. Одна из них находится в больнице. Повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль, еще три побиты. В многоэтажках разбиты окна.

Днепр (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В Павлограде россияне изуродовали предприятие и многоквартирные дома. Загорелись автомобили, девять из них уничтожены, остальные тушат спасатели. Люди не пострадали.

Утром оккупанты ударили по Никополю и Марганецкой общине FPV-дронами и тяжелой артиллерией. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно обошлось без жертв, сообщил Лысак.

Никопольская община (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Никопольская община (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)