Россия ударила по Харькову более 40 дронами, ракетами и КАБами – это "самая мощная атака"

В результате атаки известно о более 10 пострадавших, есть попадания в двух районах

Харкьов (Иллюстативное Фото: Мария Солодовник/Суспільне Харьков

В ночь на 7 июня Россия атаковала Харьков дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и отметил, что это была "самая мощная атака" за все время полномасштабной войны.

Комбинированная атака на город началась около 3:00. Всего прозвучало более 40 взрывов.

В Киевском районе было зафиксировано попадание "шахеда" в гражданское предприятие. Также сообщалось о попадании дронов в частный дом и по территории высшего учебного заведения в этом районе. В результате попаданий погибли два человека.

В Основянском районе зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, возник пожар. В центре города шесть пострадавших, среди которых полуторамесячный младенец. Спасателям также удалось деблокировать из-под завалов женщину, она жива.

"В жилом доме в центре города горят квартиры с шестого по девятый этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди", – сообщил Терехов.

По состоянию на 06:40 известно о 17 пострадавших горожанах.

По подсчетам харьковского Ситуационного центра по городу были нанесены удары 48 "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами, сообщил Терехов.

В то же время начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил в комментарии Думке, что было зафиксировано более 50 БпЛА "Герань-2", четыре КАБа и одна ракета.