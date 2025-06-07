Россия ударила по Харькову более 40 дронами, ракетами и КАБами – это "самая мощная атака"
В ночь на 7 июня Россия атаковала Харьков дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и отметил, что это была "самая мощная атака" за все время полномасштабной войны.
Комбинированная атака на город началась около 3:00. Всего прозвучало более 40 взрывов.
В Киевском районе было зафиксировано попадание "шахеда" в гражданское предприятие. Также сообщалось о попадании дронов в частный дом и по территории высшего учебного заведения в этом районе. В результате попаданий погибли два человека.
В Основянском районе зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, возник пожар. В центре города шесть пострадавших, среди которых полуторамесячный младенец. Спасателям также удалось деблокировать из-под завалов женщину, она жива.
"В жилом доме в центре города горят квартиры с шестого по девятый этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди", – сообщил Терехов.
По состоянию на 06:40 известно о 17 пострадавших горожанах.
По подсчетам харьковского Ситуационного центра по городу были нанесены удары 48 "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами, сообщил Терехов.
В то же время начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил в комментарии Думке, что было зафиксировано более 50 БпЛА "Герань-2", четыре КАБа и одна ракета.
- 5 июня кафиры ударили дронами по домам в Харькове, среди пострадавших беременна и дети.
- Позже мэр города Терехов показал, как Россия бомбила дронами жилые дома в Харькове.
- Вечером 6 июня Россия атаковала Харьков КАБами и ракетами, в городе были зафиксированы попадания.