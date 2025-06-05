Оккупанты ударили дронами по домам в Харькове, среди пострадавших беременная и дети – фото

Мэр города подчеркнул, что это целенаправленный террор по жилым районам

Повреждения в Харькове (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Российская армия в ночь на 5 июня нанесла удары по Харькову дронами, зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Известно о более 10 пострадавших, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес шесть ударов, два из которых – прямые попадания в дома. В одной из квартир обломки пробили стены, а часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. Хозяева были дома, но спали в другой комнате, что спасло им жизнь.

Фото: ГСЧС

По состоянию на 04:10 глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о 17 пострадавших, среди которых – беременная, дети и 93-летняя женщина. В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам", – отметил Терехов.

В ГСЧС сообщили, что удары были нанесены по жилой застройке Слободского района Харькова. Среди пострадавших четверо детей.

В результате попаданий возникли три очага пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на втором этаже и подвальное помещение пятиэтажки, а также три легковых автомобиля.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА