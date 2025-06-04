Россия ударила по Харькову ракетами и шахедами: 10 попаданий
В ночь на 4 июня РФ совершила комбинированную атаку на Харьков с использованием ракет и ударных БпЛА. Пострадали гражданское предприятие и жилая застройка в Новобаварском районе города, один человек ранен.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, российские военные атаковали город двумя ракетами неустановленного типа и девятью шахедами. Один БПЛА не разорвался, с ним работают взрывотехники.
Все попадания произошли в Новобаварском районе города. На четырех локациях в промзоне района возникли пожары. Также загорелись частный дом и здание СТО.
На сегодня известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, это 30-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.
- В ночь на 31 мая российские войска атаковали Харьков дронами , произошли попадания в двух районах города.
- В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками . Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.