Россия ударила по Харькову ракетами и шахедами: 10 попаданий

Все попадания произошли в одном районе города

Харьков (Фото: Харьковский городской совет)

В ночь на 4 июня РФ совершила комбинированную атаку на Харьков с использованием ракет и ударных БпЛА. Пострадали гражданское предприятие и жилая застройка в Новобаварском районе города, один человек ранен.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, российские военные атаковали город двумя ракетами неустановленного типа и девятью шахедами. Один БПЛА не разорвался, с ним работают взрывотехники.

Все попадания произошли в Новобаварском районе города. На четырех локациях в промзоне района возникли пожары. Также загорелись частный дом и здание СТО.

На сегодня известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, это 30-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.