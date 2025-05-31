Россия ударила по Харькову, Сумской и Запорожской областям: погибла девятилетняя девочка

В результате российских обстрелов погиб ребенок, еще три человека пострадали

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 31 мая российские войска атаковали дронами Харьков и нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области. Также Россия попала КАБами по Запорожской области, в результате погибла 9-летняя девочка, есть пострадавшие.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, около 03:01 в городе были слышны взрывы. Над Харьковом зафиксированы вражеские БПЛА.

Позже Терехов уточнил, что под ударом Шевченковский район города. Впоследствии мэр сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе есть попадание в крышу на территории предприятия. Там вспыхнул пожар, пострадал один человек.

Также в результате атаки пожар загорелся в Шевченковском районе.

Терехов впоследствии сообщил, что в Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждены помещения и несколько автомобилей.

В Киевском – в результате прилета в нескольких домах выбиты стекла.

По словам Терехова, всего зафиксировано восемь прилетов по городу – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Около 04:00 Синегубов написал, что Изюм оказался под обстрелом вражеских беспилотников. В городе раздавались взрывы.

По предварительным данным главы ОВА, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.

Российские войска также нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области, сообщает военная администрация.

В результате ударов есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

По меньшей мере, один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте. Последствия атаки уточняются.

В Воздушных силах около 05:53 сообщали о пусках КАБ вражеской тактической авиацией в Запорожье.

Около 06:12 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал, что Россия атаковала КАБами Пологовский район.

Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень.

Последствия обстрела (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.