ЦПД опроверг фейк россиян об ударе по производству и пункту управления дронами в Харькове

Последствия атаки (Фото: Telegram-канал Игоря Терехова)

Россияне распространяют дезинформацию об ударе по Харькову в ночь на 30 мая. Пропагандисты заявили об атаке на производство дронов, на самом деле под ударом оказалось троллейбусное депо. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Вражеские ресурсы заявляют, что на территории предприятия был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками.

На самом деле, российские "шахеды" разбили троллейбусное депо, это видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом. Оккупанты применили по меньшей мере восемь ударных дронов. На территории предприятия не было никаких военных объектов.

В ЦПД отметили, что подобной ложью россияне пытаются убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели.

"Это уже классическое поведение российских пропагандистов. Таким образом они пытаются оправдаться за террористические атаки по украинским городам", – говорится в сообщении.

В ночь на 30 мая Россия выпустила восемь "шахедов" по одному из депо в Харькове, где ремонтировали и обслуживали троллейбусы.

Всего оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами.