ЦПД спростував фейк росіян про удар по виробництву та пункту управління дронами у Харкові

Наслідки атаки (Фото: Telegram-канал Ігора Терехова)

Росіяни поширюють дезінформацію щодо удару по Харкову в ніч проти 30 травня. Пропагандисти заявили про атаку на виробництво дронів, насправді під ударом опинилося тролейбусне депо. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Ворожі ресурси заявляють, нібито на території підприємства був цех із виробництва дронів і пункт управління безпілотниками.

Насправді російські "шахеди" розбили тролейбусне депо, що видно на численних фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд. Окупанти застосували щонайменше вісім ударних дронів. На території підприємства не було жодних військових об’єктів.

У ЦПД наголосили, що подібною брехнею росіяни намагаються переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі.

Це вже класична поведінка російських пропагандистів. У такий спосіб вони намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах", – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 30 травня Росія випустила вісім "шахедів" по одному з депо в Харкові, де ремонтували й обслуговували тролейбуси.

Загалом окупанти атакували Україну 90 безпілотниками й двома балістичними ракетами.