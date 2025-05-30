Росія масовано атакувала ударними дронами депо у Харкові й село під Чугуєвим – фото, відео

Харків (Ілюстративний скриншот)

У ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала безпілотниками комунальне підприємство у Харкові і село Василів Хутір Чугуївської громади. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 03:10 Терехов написав, що Харків знову під ударом. О 03:19 – про серію вибухів і масовану атаку БпЛА.

Згодом стало відомо, що масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі. На місці влучань почалася пожежа.

Всього було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району. Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали пошкоджень.

Є інформація про те, що постраждала одна працівниця КП, яка під час атаки дронів була на території підприємства. Синєгубов уточнив, що це 61-річна жінка.

О 03:51 він також повідомив про атаку на Василів Хутір. Відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

ДОПОВНЕНО О 07:10. Терехов уточнив наслідки атаки. РФ випустила вісім "шахедів" по одному з депо, де ремонтували й обслуговували тролейбуси. Постраждало комунальне підприємство та понад 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога.

"Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень", – написав він.

Терехов запевнив, що, попри це міська транспортна система працює і містяни користуються безкоштовним транспортом.

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

ДОПОВНЕНО О 08:40. Прокуратура уточнила дані щодо постраждалих у Харкові: дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення.

Також Офіс генпрокурора показав відео з місця ворожих ударів: