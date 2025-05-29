Росія вночі атакувала Україну 90 дронами: більшість знешкоджено, проте є наслідки

Російські окупанти вдарили по об’єктах на прифронтових територіях

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/VadymFilashkin)

У ніч проти 29 травня Росія атакувала Україну 90 безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 56 із них. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 23:20 28 травня Росія запустила 90 БпЛА із напрямків Міллерово, Орел та Курськ.

Особливістю повітряного удару є те, що атаковано об’єкти на прифронтових територіях, наголосили Повітряні сили.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА на сході та півночі країни. Ще 10 збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання дронів у девʼяти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

На Харківщині, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали девʼять населених пунктів області. Постраждалих немає.

Ворог застосовував по Харківщині вісім некерованих авіаційних ракет, три КАБи, девʼять БпЛА "Герань-2", два "шахеди", три FPV-дрони та один БпЛА "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

← у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, три приватні будинки;

← в Ізюмському районі пошкоджено приміщення двох цивільних підприємств.

На Сумщині, за даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені жителі.

← В Есманській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 74-річна жінка.

← у Хотінській громаді раніше поранено цивільну особу;

Загалом із ранку 28 травня до ранку 29 травня російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував понад 30 ударів КАБів та понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дрони по території Сумщини. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

← у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок, сталось загоряння двох приватних житлових будинків;

← в Есманській громаді зруйновано приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;

← у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

← у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

← у Білопільській громаді пошкоджено приватні будинки;

← у Верхньосироватській громаді пошкоджено будинок культури;

← у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

На Донеччині, за даними очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, Росія атакувала Покровський та Краматорський райони. Але він не конкретизував щодо видів зброї.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/VadymFilashkin)

У Добропіллі Покровського району пошкоджено будинок, у Білицькому – адміністративну будівлю. У Родинському пошкоджено чотири багатоповерхівки й адміністративну будівлю. У Рівному Мирноградської громади одна людина загинула, у Шаховому – двоє людей поранено.

У Лимані Краматорського району пошкоджено газопровід і нежитлову будівлю. У Зарічному три будинки, у Коровиному Яру – ангар.

У Слов’янську пошкоджено підприємство і приватні будинки, поранено одну людину. У Краматорську пошкоджено промислову будівлю. В Андріївці пошкоджено три будинки та автомобіль.

У Новодонецькому пошкоджено будинок і три гаражі, у Степанівці – підприємство. У Дружківці пошкоджено два ангари, адміністративну будівлю, чотири автівки.

У Костянтинівці поранено чотири людини, пошкоджено п’ятнадцять приватних будинків, шість багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі і підприємство.

В Іллінівці пошкоджено п’ять будинків, а у Довгій Балці поранено чотири людини, пошкоджено п’ять будинків і крамницю.