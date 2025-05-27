Росія запускає дрони та ракети по видозміненій траєкторії, це ускладнює роботу ППО – Ігнат

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російські ракети "Іскандер" та дрони "шахеди" вже тривалий час летять по видозміненій траєкторії, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони Patriot. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що Patriot в автоматичному режимі збиває балістичні та інші ракети росіян під час атак. Для цього система має вирахувати точку зустрічі протиракети з ракетою окупантів, а росіяни намагаються обійти цю систему.

"Тривалий час спостерігається, що "Іскандери" – російські балістичні ракети – летять по дещо іншій траєкторії, ніж це було спочатку повномасштабного вторгнення. Таким чином маневруючи та ускладнюючи роботу системи Patroit", – повідомив Ігнат.

У дронах "шахед", починаючи з осені 2022 року, ворог також провів багато змін.

"Допрацьовують, змінюють бойову частину та способи наведення, знаходять різні предмети, і покращують захист цих ударних БпЛА від засобів радіоелектронної боротьби", – повідомив Ігнат.