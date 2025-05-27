Росія запускає дрони та ракети по видозміненій траєкторії, це ускладнює роботу ППО – Ігнат
Російські ракети "Іскандер" та дрони "шахеди" вже тривалий час летять по видозміненій траєкторії, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони Patriot. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
Він зазначив, що Patriot в автоматичному режимі збиває балістичні та інші ракети росіян під час атак. Для цього система має вирахувати точку зустрічі протиракети з ракетою окупантів, а росіяни намагаються обійти цю систему.
"Тривалий час спостерігається, що "Іскандери" – російські балістичні ракети – летять по дещо іншій траєкторії, ніж це було спочатку повномасштабного вторгнення. Таким чином маневруючи та ускладнюючи роботу системи Patroit", – повідомив Ігнат.
У дронах "шахед", починаючи з осені 2022 року, ворог також провів багато змін.
"Допрацьовують, змінюють бойову частину та способи наведення, знаходять різні предмети, і покращують захист цих ударних БпЛА від засобів радіоелектронної боротьби", – повідомив Ігнат.
- 20 травня 2025 року спеціалізоване видання Defense Express із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Росія почала встановлювати у "шахеди" два нові види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.
- 26 травня мер Харкова повідомив, що Росія уперше атакувала місто FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ.
- За даними The Economist, російські "шахеди" керуються Telegram-ботами. В ЦПД заявили, що їх збивають.