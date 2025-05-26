Уперше Росія атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ – Терехов
Уперше від початку повномасштабної війни російські окупаційні війська атакували Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ (ручного протитанкового гранатомета). Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ", – йдеться у повідомленні.
Терехов назвав це "новою, більш підступною загрозою", яка свідчить про намагання росіян знайти "вразливі місця" в обороні Харкова.
За його словами, загалом минулого тижня по місту було сім влучань. За цей час постраждали 11 осіб, серед яких – дитина.
Напередодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни намагалися "промацувати" кордон з Харківською областю, але про масштабні атаки не йдеться.
- 20 травня 2025 року спеціалізоване видання Defense Express із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Росія почала встановлювати у "шахеди" два нові види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.