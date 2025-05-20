РФ збільшила бойову частину "шахедів" із 50 до 90 кг – Defense Express

Збільшені бойові частини виробляються в Росії та Ірані і мають деякі відмінності, повідомляє видання

Збільшена бойова частина "шахеда" (Фото: Defense Express)

Росія почала встановлювати у далекобійні безпілотники типу Shahed-136 два нові види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на неназваних співрозмовників.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має комбіновану кумулятивну, осколкову, фугасну та запалювальну дію.

Нова бойова частина іранського виробництва має схожі параметри, але не має запалювальних елементів.

Як зазначає видання, ворог постійно модернізує "шахеди" як за комплектованням, включно з оновленням систем супутникової навігації з метою захисту від дії РЕБ, так і за тактикою використання.

Зокрема, РФ вже багаторазово вводила нові бойові частини для далекобійних БпЛА. Так, у 2024 році почалось використання 50-кг комбінованої бойової частини із термобаричним та уламковим ефектом. У неї корпус заряду обкладений 9-мм металевими кульками, що посилюють дію ураження.

Фото: Defense Express